Помогите написать сочинение на тему юнешская дружба
Литература
Помогите написать сочинение на тему юнешская дружба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со своей подругой (или другом) я дружу с самого детства! Она добрая, красивая,с ней очень приятно общаться, и зовут её-его (имя). И дружим мы с ней-ним уже (сколько?) лет! Мы любим погулять, поиграть, и т.д. Вот и всё!!! Надеюсь вам понравилась моя подруга-друг! И вобщем мне нравиться проводить с ней-ним время!
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