Абай атамыздын Гылым таппай мактанба? олениннен бес жаман ис пенбес жаксы касиет ??тауларын терип жаз .отиниш комектесинизши.

Қазақ тiлi
Абай атамыздын Гылым таппай мактанба? олениннен бес жаман ис пенбес жаксы касиет ??тауларын терип жаз .отиниш комектесинизши.
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Гость:
5 жаман осек отирик мактаншак ериншек мал шашу 5 асыл канагат ракым терен ой талап енбек
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