Оплачивая покупки, девочки потратили деньги следующим образом: Надя заплатила по??овину всех денег и еще половину рубля, Аня - половину остатка и еще половину рубля, Маша отдала половину нового остатка и еще половину рубля, Даш...
Математика
Оплачивая покупки, девочки потратили деньги следующим образом: Надя заплатила по??овину всех денег и еще половину рубля, Аня - половину остатка и еще половину рубля, Маша отдала половину нового остатка и еще половину рубля, Даша - половину оставшихся денег и еще половину рубля. После этого остался 1 рубль. Сколько денег было у девочек? СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!ДАЮ 10 БАЛЛОВ
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Гость:
Сорри только ответ 2рубля (пояснение не успеваю олимпиаду пишу )
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