Оплачивая покупки, девочки потратили деньги следующим образом: Надя заплатила по??овину всех денег и еще половину рубля, Аня - половину остатка и еще половину рубля, Маша отдала половину нового остатка и еще половину рубля, Даш...

Математика

Оплачивая покупки, девочки потратили деньги следующим образом: Надя заплатила по??овину всех денег и еще половину рубля, Аня - половину остатка и еще половину рубля, Маша отдала половину нового остатка и еще половину рубля, Даша - половину оставшихся денег и еще половину рубля. После этого остался 1 рубль. Сколько денег было у девочек? СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!ДАЮ 10 БАЛЛОВ

Автор: Гость