Смысл пословицы сила есть ума ненадо
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Смысл пословицы сила есть ума ненадо
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Гость:
Сила может оказаться "опасной", вредной, безрассудной, когда ее применяют, не подумав. Отметь, как лучший ответ, пожалуйста!)))
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