Таблица по сказке о мертвой царевне различие русской и литературной сказки
Литература
Таблица по сказке о мертвой царевне различие русской и литературной сказки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская сказка, написана более простым языком, мало красок, мало красивых обличий. Литературная же сказка отличается тем, что там написано более правильным языком, там есть краски, и более подробно описаны мелкие детали.
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