Стих со словами зима холодный гоняет иду человек варежки роняет следы утренний
Литература
Стих со словами зима холодный гоняет иду человек варежки роняет следы утренний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима... Морозная и снежная, для кого-то долгожданная, а кем-то не очень любимая, но бесспорно – прекрасная. Покрытые белым покрывалом поля, елочки-скромницы в белых шубках, сугробы и скрип снега под ногами – невозможно не попасть в плен к Зимушке-Зиме. Она закружит вьюгами и очарует росписью на стеклах.А какое яркое солнце зимой! И снег искрится под его лучами как россыпь бриллиантов. Может быть, влюбленный юноша, гуляя по парку, захочет прочитать своей возлюбленной красивые стихи про зиму. А как приятно будет тем, кто родился зимой, услышать не традиционные слова поздравления, а оду, посвященную снежной Царице.Кто-то проведет зимние месяцы, кутаясь в шубу и теплый шарф, проклиная морозы и ежась от холода. А кто-то возьмет лыжи или коньки и будет радоваться возможности весело провести выходные. А еще можно катать малышей на санках и лепить с ними снеговиков. Кататься с горок, играть в снежки и устраивать целые баталии. Крикните зиме «ура» и радуйтесь каждому морозному дню! Источник:http://otebe.info/stihi/stihi-pro-zimu.html#ixzz4ODeOVN00
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