Общая формула СnH2n-2 не соответствует следующему классу углеводородов : а) алкины б) алкены в) алкодиены г) циклоалкены

Химия
Общая формула СnH2n-2 не соответствует следующему классу углеводородов : а) алкины б) алкены в) алкодиены г) циклоалкены
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Б) Формула алкенов CnH2n
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