2 класс На сколько 18 меньше 40, 62 больше 27, 26 меньше 91, 70 больше 18? Как писать в те??радь?
Математика
2 класс На сколько 18 меньше 40, 62 больше 27, 26 меньше 91, 70 больше 18? Как писать в те??радь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 меньше 40 на 22 2) 62 больше 27 на 35 3) 26 меньше 91 на 65 4) 70 больше 18 на 52 Так и пиши, только больше меньше замени на значки
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