В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси

Физика
В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120×10+160×70=12.400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Графически найди корни уравнения √x=x−6. (Корни уравнения запиши в возрастающем порядке)
Ответить
Математика
Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы,купили 8 метров шелка по 932 тенге, 5 метров парчи по 1758 тенге и 7 метров атласа по 784 тенге. Скольк...
Ответить
Математика
Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в ...
Ответить
Физика
помогите с физикой. очень надо
Ответить
Математика
Собственная скорость теплохода 25 километров час Расстояние между причалами 120 км если теплоход плывёт вниз по реке то это расстояние он проходит ...
Ответить