В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси
Физика
В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120×10+160×70=12.400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы,купили 8 метров шелка по 932 тенге, 5 метров парчи по 1758 тенге и 7 метров атласа по 784 тенге. Скольк...
Математика
Расстояние от города до поселка 30 километров Сколько времени потребуется пешеходу чтобы пройти это расстояние со средней скоростью 6 километров в ...