В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси

Физика

В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси

Автор: Гость