Графически найди корни уравнения √x=x−6. (Корни уравнения запиши в возрастающем порядке)
Алгебра
Графически найди корни уравнения √x=x−6. (Корни уравнения запиши в возрастающем порядке)
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Гость:
Д=-23<0 , корней нет, графики если построишь они не пересекаются вообще
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