Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який час вони зустрінуться, якщо четверту частину кола переорять і швидкість на ній бу...

Физика

Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який час вони зустрінуться, якщо четверту частину кола переорять і швидкість на ній буде вдвоє меншою?

Автор: Гость