Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який час вони зустрінуться, якщо четверту частину кола переорять і швидкість на ній бу...

Физика
Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який час вони зустрінуться, якщо четверту частину кола переорять і швидкість на ній буде вдвоє меншою?
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Гость:
Через 120 секунд вони зустрінуться
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