Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який час вони зустрінуться, якщо четверту частину кола переорять і швидкість на ній бу...
Физика
Два однокласники біжать полем по колу з однаковою швидкістю, рушаючи з одного міс??я в протилежні сторони, і зустрічаються через 40 с. Через який час вони зустрінуться, якщо четверту частину кола переорять і швидкість на ній буде вдвоє меншою?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 120 секунд вони зустрінуться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Физика
В ванну налили воду массой 120 кг при температуре 10 градусов и воду массой 160 кг при ??емпературе 70 градусов Найдите температуру смеси
Алгебра