Как составлено выражение (52+4)/( 40-33) закончи предложение сумма чисел 52 и 4 разделить на

Математика
Как составлено выражение (52+4)/( 40-33) закончи предложение сумма чисел 52 и 4 разделить на
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумму чисел52 и 4 разделили на разность чисел 40 и 33 Ответ 8
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