Пловец переплывает реку с одного берега на другой, стараясь плыть перпендикулярн?? скорости течения реки. Скорость пловца относительно воды - 1,1 м/с, скорость воды - 0,5 м/с а)Найдите скорость пловца относительно берега б)Ка...

Физика
Пловец переплывает реку с одного берега на другой, стараясь плыть перпендикулярн?? скорости течения реки. Скорость пловца относительно воды - 1,1 м/с, скорость воды - 0,5 м/с а)Найдите скорость пловца относительно берега б)Какова ширина реки, если пловца унесло течением на 60м? в)Под каким углом нужно плыть пловцу,чтобы преодолеть реку за кратчайшее время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пловец все время плывет перпендикулярно берегу, то  а) пловец будет приближаться к берегу со скоростью 1.1 м/сек б) и двигаться вдоль него со скоростью 0.5 м/сек  Это будет кротчайшее время. t=60м/0.5 м/сек=120сек Ширина реки h=(1.1 м/сек*120сек)=132м При этом угол движения относительно берега такой, что его тангенс =(132м)/60м= 2.2 
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