Жауынгер, таңғы, әңгіме сөздерін тіркестіріп сөйлем құрау
Қазақ тiлi
Жауынгер, таңғы, әңгіме сөздерін тіркестіріп сөйлем құрау
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Гость:
Жауынгерлер таңғы астан кейін аз уакыт ангіме айтып сонан соң жинала бастады.
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