Как найти объём треугольника если мы знаем высоту и площадь
Математика
Как найти объём треугольника если мы знаем высоту и площадь
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Гость:
V=S•H... объём=площадь•высоту...
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