В чем сходство и различие старого и современного закона Менделеева (формулировка) . Химия 9 класс, пожалуйста!!!
Русский язык
В чем сходство и различие старого и современного закона Менделеева (формулировка) . Химия 9 класс, пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулировка периодического закона, данная Д.И. Менделеевым, гласила: свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от атомных масс этих элементов. Современная формулировка гласит: свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядра этих элементов. Такое уточнение потребовалось, поскольку к моменту установления Менделеевым периодического закона еще не было известно о строении атома. После выяснения строения атома и установления закономерностей размещения электронов по электронным уровням стало ясно, что периодическая повторяемость свойств элементов связана с повторяемостью строения электронных оболочек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Оплачивая покупки, девочки потратили деньги следующим образом: Надя заплатила по??овину всех денег и еще половину рубля, Аня - половину остатка и е...
Русский язык
Математика
Как решается задача . Скорость катера по течению реки 22км в час а противтечения 18к?? в час . Найдите:а) скорость течения ; б) собственную скорост...
Биология