Из перечисленных ниже анатомических структур гомологичной крылу летучей мыши яв??яется: а)спинной плавник акулы б)рука человека в)брюшной плавник карася г)крыло бабочки
Биология
Из перечисленных ниже анатомических структур гомологичной крылу летучей мыши яв??яется: а)спинной плавник акулы б)рука человека в)брюшной плавник карася г)крыло бабочки
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Гость:
Я думаю рука человека
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