Права ребёнка закреплены в Конвенции/Декларации/Законе о правах ребёнка. Нужно отметить правильное.

Обществознание
Права ребёнка закреплены в Конвенции/Декларации/Законе о правах ребёнка. Нужно отметить правильное.
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Гость:
Закон о правах ребёнка
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