Права ребёнка закреплены в Конвенции/Декларации/Законе о правах ребёнка. Нужно отметить правильное.

Обществознание

Права ребёнка закреплены в Конвенции/Декларации/Законе о правах ребёнка. Нужно отметить правильное.

Автор: Гость