Права ребёнка закреплены в Конвенции/Декларации/Законе о правах ребёнка. Нужно отметить правильное.
Обществознание
Права ребёнка закреплены в Конвенции/Декларации/Законе о правах ребёнка. Нужно отметить правильное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон о правах ребёнка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 22 528 символов. Какова мощность а??фавита, с помощью которого записано сообщение? а) 64 б...
Қазақ тiлi
Абай атамыздын Гылым таппай мактанба? олениннен бес жаман ис пенбес жаксы касиет ??тауларын терип жаз .отиниш комектесинизши.
Биология
Из перечисленных ниже анатомических структур гомологичной крылу летучей мыши яв??яется: а)спинной плавник акулы б)рука человека в)брюшной пла...