Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 22 528 символов. Какова мощность а??фавита, с помощью которого записано сообщение? а) 64 б)128 в) 256 г) 16

Информатика

Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 22 528 символов. Какова мощность а??фавита, с помощью которого записано сообщение? а) 64 б)128 в) 256 г) 16

Автор: Гость