Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 22 528 символов. Какова мощность а??фавита, с помощью которого записано сообщение? а) 64 б)128 в) 256 г) 16
Информатика
Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 22 528 символов. Какова мощность а??фавита, с помощью которого записано сообщение? а) 64 б)128 в) 256 г) 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11Кбайт*1024= 11264 байт 11264*8= 90112 бит/22528=4 бита на 1 символ 2 в 4 степени=16 мощность ответ г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Абай атамыздын Гылым таппай мактанба? олениннен бес жаман ис пенбес жаксы касиет ??тауларын терип жаз .отиниш комектесинизши.
Биология
Из перечисленных ниже анатомических структур гомологичной крылу летучей мыши яв??яется: а)спинной плавник акулы б)рука человека в)брюшной пла...
Русский язык
В чем сходство и различие старого и современного закона Менделеева (формулировка) . Химия 9 класс, пожалуйста!!!