Найдите велечину угла СOD если известно что он меньше на 28 градусов , чем угол MON.
Математика
Найдите велечину угла СOD если известно что он меньше на 28 градусов , чем угол MON.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем что х это MON тогда COD это х-28 потом х+х-28=180 по теореме о сумме углов треугольника 2х=208 х=104 MON=104 градуса а COD=76 градуса
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