Функция задана формулой у=42x-84, не выполняя построений, определите координаты точек пересечения данной функции: а) с осями координат б) с функцией y=-42x+84
Алгебра
Функция задана формулой у=42x-84, не выполняя построений, определите координаты точек пересечения данной функции: а) с осями координат б) с функцией y=-42x+84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С осью ох у=0, 0=42х-84 84=42х х=2 т.(2;0) с осью оу х=0 у=42*0-84=-84 т.(0;-84) с ф-цией у=-42х+84 42х-84=-42х+84 42х+42х=84+84 84х=168 х=2 у=42*2-84=0 т.(2;0)
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