Функция задана формулой у=42x-84, не выполняя построений, определите координаты точек пересечения данной функции: а) с осями координат б) с функцией y=-42x+84

Алгебра
Функция задана формулой у=42x-84, не выполняя построений, определите координаты точек пересечения данной функции: а) с осями координат б) с функцией y=-42x+84
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С осью ох у=0,  0=42х-84   84=42х  х=2 т.(2;0) с осью оу  х=0  у=42*0-84=-84  т.(0;-84) с ф-цией у=-42х+84  42х-84=-42х+84  42х+42х=84+84 84х=168 х=2  у=42*2-84=0 т.(2;0)
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