Функция задана формулой у=42x-84, не выполняя построений, определите координаты точек пересечения данной функции: а) с осями координат б) с функцией y=-42x+84

Алгебра

Функция задана формулой у=42x-84, не выполняя построений, определите координаты точек пересечения данной функции: а) с осями координат б) с функцией y=-42x+84

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