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Что препятствует перегреву клетки?
Биология
Что препятствует перегреву клетки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устьица препятствует
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