Морфологиялық талдау: Алшынбайдын, улкендермен

Қазақ тiлi
Морфологиялық талдау: Алшынбайдын, улкендермен
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Автор: Гость
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Гость:
Алшынбай- тубыр дын - ылык септыгы
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