Как быстро с английского выучить текст?
Английский язык
Как быстро с английского выучить текст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну много читай! читай, или вообще если есть такая возможность взять телефон и записать на диктофоне как ты его читаешь и потом просто слушай про себя говори ( проговаривай )
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