Как быстро с английского выучить текст?

Английский язык
Как быстро с английского выучить текст?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну много читай! читай, или вообще если есть такая возможность взять телефон и записать на диктофоне как ты его читаешь и потом просто слушай про себя говори ( проговаривай )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Если поместить на лист бумаги семена растения и раздавить их то на бумаге образуе??ся масленое пятно состав семян входит жир?
Ответить
Қазақ тiлi
Морфологиялық талдау: Алшынбайдын, улкендермен
Ответить
Русский язык
Отметь все орфограммы! я видела Как крошечная лягушечка устроилась сыроежки запр??гнула и сидит там как мышь
Ответить
Русский язык
Какая грамматическая основа в предложении:"Счастливого тебе путешествия, паучок!"
Ответить
Математика
Первый трактор вспахал 11/36 поля, второй — 2/5 оставшейся части поля, а третий ??? остальное. Какой трактор вспахал больше всего? Заране...
Ответить