Если поместить на лист бумаги семена растения и раздавить их то на бумаге образуе??ся масленое пятно состав семян входит жир?

Биология

Если поместить на лист бумаги семена растения и раздавить их то на бумаге образуе??ся масленое пятно состав семян входит жир?

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