Если поместить на лист бумаги семена растения и раздавить их то на бумаге образуе??ся масленое пятно состав семян входит жир?
Биология
Если поместить на лист бумаги семена растения и раздавить их то на бумаге образуе??ся масленое пятно состав семян входит жир?
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Гость:
Да .....................
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