Найди информацию о массе названных в тексте животных.запиши найденные величины в порядке убывания?

Математика
Найди информацию о массе названных в тексте животных.запиши найденные величины в порядке убывания?
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Гость:
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ^^^^^
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