Помогите плз. 1.Пассажирский поезд, двигаясь равномерно, за 30 мин прошел путь 30 км. Какова скорость поезда? (Рациональнее считать результат не в основных единицах измерения, а в км/ч) 2. Самолет летит со скоростью 900 км/ч...
Физика
Помогите плз. 1.Пассажирский поезд, двигаясь равномерно, за 30 мин прошел путь 30 км. Какова скорость поезда? (Рациональнее считать результат не в основных единицах измерения, а в км/ч) 2. Самолет летит со скоростью 900 км/ч. Является ли этот самолет сверхзвуковым? Скорость звука принять равной 330 м/с. 3. Какое расстояние пролетает самолет за 1,5 мин, если он летит со скоростью 800 км/ч? 4. Один велосипедист в течение 12 с двигался со скоростью 6 м/с, а второй проехал этот же путь за 9 с. Какой была скорость второго велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60км/ч 2) 250м/с меньше скорости звука, поэтому НЕТ 3) 20км 4) 8м/с
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