Трехзначные числа в которых число единиц в 3 раза больше десятков

Математика
Трехзначные числа в которых число единиц в 3 раза больше десятков
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