1. В чем проявляется динамизм социальной системы? 2. Какие основные элементы общества как системы?
Обществознание
1. В чем проявляется динамизм социальной системы? 2. Какие основные элементы общества как системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)динамизм общества как система выражается в:сохранении связи с природой,наличие общественных отношений,способности к развитию 2) Важной особенностью социальной системы является интеграция, которая представляет собой процесс и механизм объединения частей. Процесс развития системы отражает еще одну ее свойство - структурированность. Структура, то есть внутреннее строение системы, определяется составом и соотношением элементов. Во взаимодействии с внешними условиями своего существования система способна изменять свою структуру. Такие системы относятся к разряду сложных, которые способны самоорганизовываться.
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