Каков смысл заглавия повести Н.М Карамзина Бедная Лиза? Помогите пжжж

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Повесть Карамзина «Бедная Лиза» , написанная в 1792 году и посвященная любовной теме, истории двух любящих сердец, получила особую популярность среди современников. Его герои ищут счастья в любви, но их окружает большой и жестокий мир со своими бесчеловечными и страшными законами. Этот мир лишает героев Карамзина счастья, делает их жертвами, несет им постоянные страдания и обрекает на гибель.