В кузов грузовой машины вмещается 3 т 600кг угля,а в прицеп в 2 раза меньше.Сколько угля можно перевезти на машине с прицепом за 7 рейсов?Ответ выразите в центнерах
Математика
В кузов грузовой машины вмещается 3 т 600кг угля,а в прицеп в 2 раза меньше.Сколько угля можно перевезти на машине с прицепом за 7 рейсов?Ответ выразите в центнерах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.600:2=1800 2)1800×7=12.600
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