В кузов грузовой машины вмещается 3 т 600кг угля,а в прицеп в 2 раза меньше.Сколько угля можно перевезти на машине с прицепом за 7 рейсов?Ответ выразите в центнерах

Математика

В кузов грузовой машины вмещается 3 т 600кг угля,а в прицеп в 2 раза меньше.Сколько угля можно перевезти на машине с прицепом за 7 рейсов?Ответ выразите в центнерах

Автор: Гость