Эссе на тему: что для меня значит 20 век

История
Эссе на тему: что для меня значит 20 век
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окке попробую но немного (за ошибки извиняй) 20 век, век революций прошедший по всей Европе, поразивший как болезнь почти каждое государство, век революций в плане нрт(научно техническая революция) много чего полезного было сделано. но война это самое главное многие государства потерпели кризис экономический и моральный, много крови ушло, много людей погибло и каждый солдат внес свою лепту в прекращении этой войны, все они вошли в историю и никогда не забудуться поколениями следующими. вот
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