Эссе на тему: что для меня значит 20 век

Гость: Гость:

Окке попробую но немного (за ошибки извиняй) 20 век, век революций прошедший по всей Европе, поразивший как болезнь почти каждое государство, век революций в плане нрт(научно техническая революция) много чего полезного было сделано. но война это самое главное многие государства потерпели кризис экономический и моральный, много крови ушло, много людей погибло и каждый солдат внес свою лепту в прекращении этой войны, все они вошли в историю и никогда не забудуться поколениями следующими. вот