Охарактеризуйте основные черты внутренней политики США после второй мировой вой??ы

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В этой войне участвовало 61 государств. И каждое из них что-то получило и потеряло,одни бесценный опыт,другие большие потери населения,но были такие,которые за счет войны,поднялись на мировом уровне. Итоги Второй мировой войны привели к крупным политическим изменениям на международной арене, постепенному развитию тенденции к сотрудничеству государств с различными социальными системами. С целью предотвращения новых мировых конфликтов, создания в послевоенный период системы безопасности и сотрудничества между странами в конце войны была создана Организация Объединенных Наций (ООН), Устав которой был подписан 26 июня 1945 в Сан-Франциско 50 государствами (СССР, США, Великобританией, Китаем и другими).мир начал меняться.если говорить про СССР,то потери были велики,но народ благодаря душевному патриотизму,собранности и дружбе наций,собрался вместе и восстановил потери,правда это все происходило постепенно с истечением времени.