Эссе на тему "моя мечта"

Гость: Гость:

Великий древний философ Конфуций говорил: «Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно прежде всего заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота достигается только в том случае, когда сердце ищет правды и воля стремится к святости. Но все это зависит от истинного знания». Я думаю, он имел в виду, в первую очередь, знание самого себя, своих достоинств и недостатков, своих сил, своих способностей, своих желаний, своей собственной души. «Идеал в тебе самом, — утверждал Л. Н. Толстой. — Препятствия к достижению его — в тебе же». Мне очень хочется верить, что я увижу в себе этот идеал, смогу распознать препятствия и сумею сделать все возможное для их преодоления. Да, я мечтаю о нравственном совершенстве. Но я хочу также научиться видеть ту грань, за которой стремление к совершенствованию превращается в самовлюбленность и гордыню. Ведь, как сказал когда-то Б. Паскаль, «человек не ангел и не животное, и несчастье его в том, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное». Мне хочется, чтобы в своем стремлении к высшему идеалу я все-таки оставалась человеком. Иногда мне начинает казаться, что моим мечтам не суждено сбыться. Не слишком ли большие требования выдвигаю я к себе и к жизни? Я хочу обрести настоящих друзей. Но для этого я должна сама научиться быть настоящим другом. Я хочу стать лучше, но для этого необходимо, чтобы люди, окружающие меня, также стремились к с совершенствованию. Способен ли отдельно взятый человек изменить общество? Конечно, нет! Может ли человек быть совершенен в несовершенном мире? Вряд ли! Об этом говорил еще В. Гюго, утверждая, о «все в природе держится взаимно. Кто знает, — для того, чтобы человек мог сделать один шаг к своему нравственному идеалу, не должен ли весь мир двигаться вместе с ним?»