В хранилище привезли 12 машин с картофелем и 4 машин с капустой.Несколько машин сра??у отправили в магазины ,и всего осталось 7машин.Сколько машин с овощами отправили в магазины
Математика
В хранилище привезли 12 машин с картофелем и 4 машин с капустой.Несколько машин сра??у отправили в магазины ,и всего осталось 7машин.Сколько машин с овощами отправили в магазины
Ответ(ы):
Гость:
Это же совсем не 10-11 классы , но ок 12+4 = 16 - 7 = 9 Ответ: 9
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