В хранилище привезли 12 машин с картофелем и 4 машин с капустой.Несколько машин сра??у отправили в магазины ,и всего осталось 7машин.Сколько машин с овощами отправили в магазины

Математика

В хранилище привезли 12 машин с картофелем и 4 машин с капустой.Несколько машин сра??у отправили в магазины ,и всего осталось 7машин.Сколько машин с овощами отправили в магазины

Автор: Гость