Проверь вычисления. 57+29, 50-38.

Математика
Проверь вычисления. 57+29, 50-38.
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Ответ(ы):
Гость:
57 + 29 = 86 50 - 38 = 12
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