Из поселка одновременно в одном направлении выехал велосипедист и вышел пешеход.??корость велосипедиста16км/ч,а скорость пешехода-в4раза меньше.Сколько км пути будет между ними через 4ч
Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехал велосипедист и вышел пешеход.??корость велосипедиста16км/ч,а скорость пешехода-в4раза меньше.Сколько км пути будет между ними через 4ч
Ответ(ы):
Гость:
Велосипедист проедет 16*4=64 км пешеход: его скорость 16/4=4 км/ч пройдет 4*4=16 км между ними 64-16=48
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