Из поселка одновременно в одном направлении выехал велосипедист и вышел пешеход.??корость велосипедиста16км/ч,а скорость пешехода-в4раза меньше.Сколько км пути будет между ними через 4ч

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении выехал велосипедист и вышел пешеход.??корость велосипедиста16км/ч,а скорость пешехода-в4раза меньше.Сколько км пути будет между ними через 4ч

Автор: Гость