Сделайте плсс поставлю самый лудший ответ

Математика
Сделайте плсс поставлю самый лудший ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильные дроби 34,  5/8,  919  они меньше единицы Неправильные дроби  4/3,  8/5,  19/9,  -  больше единицы Равны единице  4/4,  8/8,  5/5,  19/19,  1/1.
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