Сделайте плсс поставлю самый лудший ответ
Математика
Сделайте плсс поставлю самый лудший ответ
Ответ(ы):
Гость:
Правильные дроби 34, 5/8, 919 они меньше единицы Неправильные дроби 4/3, 8/5, 19/9, - больше единицы Равны единице 4/4, 8/8, 5/5, 19/19, 1/1.
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