Помогите решить уровнение.7,16 + х = 4,25
Математика
Помогите решить уровнение.7,16 + х = 4,25
Ответ(ы):
Гость:
X = 4.25 - 7.16 x = -2.91
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