ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К СРЕДЕ НАДО СРОЧНО! 1ПОЧЕМУ АФИНЯНЕ ПОБЕДИЛИ В МАРАФОНСКОЙ ??ИТВЕ? НАЗОВИТЕ ТРИ ПРИЧИНЫ 2 В СВЯЗИ С ЧЕМ БЫЛИ ПРОИЗНЕСЕНЫ СЛОВА 1) НЕ ДАЙТЕ ПОРАБОТИТЬ ДРЕВНЕЙШИЙ В ЭЛЛАДЕ ГОРОД! 2) НА ДНЕ ВЫ НАЙДЁТЕ ДОСТ...
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К СРЕДЕ НАДО СРОЧНО! 1ПОЧЕМУ АФИНЯНЕ ПОБЕДИЛИ В МАРАФОНСКОЙ ??ИТВЕ? НАЗОВИТЕ ТРИ ПРИЧИНЫ 2 В СВЯЗИ С ЧЕМ БЫЛИ ПРОИЗНЕСЕНЫ СЛОВА 1) НЕ ДАЙТЕ ПОРАБОТИТЬ ДРЕВНЕЙШИЙ В ЭЛЛАДЕ ГОРОД! 2) НА ДНЕ ВЫ НАЙДЁТЕ ДОСТАТОЧНО И ЗЕМЛИ И ВОДЫ!
Ответ(ы):
Гость:
Они победили потому что: 1. Они не сдались. 2. Отважно пошли в бой. 3. Благодаря хитрости в построении ФАЛАНГ. 1) В Лаконию прибежал афинский скороход и попросил помощи. 2) Когда послы прибыли в Спарту их сбросили в колодец и местные жители произнесли это.
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