ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К СРЕДЕ НАДО СРОЧНО! 1ПОЧЕМУ АФИНЯНЕ ПОБЕДИЛИ В МАРАФОНСКОЙ ??ИТВЕ? НАЗОВИТЕ ТРИ ПРИЧИНЫ 2 В СВЯЗИ С ЧЕМ БЫЛИ ПРОИЗНЕСЕНЫ СЛОВА 1) НЕ ДАЙТЕ ПОРАБОТИТЬ ДРЕВНЕЙШИЙ В ЭЛЛАДЕ ГОРОД! 2) НА ДНЕ ВЫ НАЙДЁТЕ ДОСТ...

История

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К СРЕДЕ НАДО СРОЧНО! 1ПОЧЕМУ АФИНЯНЕ ПОБЕДИЛИ В МАРАФОНСКОЙ ??ИТВЕ? НАЗОВИТЕ ТРИ ПРИЧИНЫ 2 В СВЯЗИ С ЧЕМ БЫЛИ ПРОИЗНЕСЕНЫ СЛОВА 1) НЕ ДАЙТЕ ПОРАБОТИТЬ ДРЕВНЕЙШИЙ В ЭЛЛАДЕ ГОРОД! 2) НА ДНЕ ВЫ НАЙДЁТЕ ДОСТАТОЧНО И ЗЕМЛИ И ВОДЫ!

Автор: Гость