Помогите очень нужно !!!! Вставьте одну или две буквы и. Определите часть речи. 1. У меня всё расписа..о, согласовало с директором. 2. Юнкера настороже..о глядели вдаль. 3. То в одном конце селения, то в другом подымалось зар...
Русский язык
Помогите очень нужно !!!! Вставьте одну или две буквы и. Определите часть речи. 1. У меня всё расписа..о, согласовало с директором. 2. Юнкера настороже..о глядели вдаль. 3. То в одном конце селения, то в другом подымалось зарево, начинали беше..о трезвонить колокола. 4. Паруса безжизне..о повисли. 5. Особе..о хорош спорый дождь на реке. 6. В этом слове заложено поэтическое содержание. 6. Это понятие как-то связа..о с ветром.
Ответ(ы):
Гость:
Расписано настороженно бешено безжизненно особенно связано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Математика
Выполните вычисление десятичных дробей: 1) 6,25-4,3; 2) 15,9-4.75; 3) 7,63-2,51; 4) 41-32,5; 5) 6,5-4,7; 6) 18,3-5; 7) 67,45-49,88; 8) 61-7,64; 9) ...