Помогите очень нужно !!!! Вставьте одну или две буквы и. Определите часть речи. 1. У меня всё расписа..о, согласовало с директором. 2. Юнкера настороже..о глядели вдаль. 3. То в одном конце селения, то в другом подымалось зар...

Русский язык

Помогите очень нужно !!!! Вставьте одну или две буквы и. Определите часть речи. 1. У меня всё расписа..о, согласовало с директором. 2. Юнкера настороже..о глядели вдаль. 3. То в одном конце селения, то в другом подымалось зарево, начинали беше..о трезвонить колокола. 4. Паруса безжизне..о повисли. 5. Особе..о хорош спорый дождь на реке. 6. В этом слове заложено поэтическое содержание. 6. Это понятие как-то связа..о с ветром.

Автор: Гость