168. С полным решением

Алгебра
168. С полным решением
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Автор: Гость
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Гость:
Надеюсь, объяснять что к чему не надо
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