Правильно ли под Б задание

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Правильно ли под Б задание
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Автор: Гость
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Гость:
Правильно молодец только можно сокращать а так правильно
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