Залишіть словами розкрили дужки 7,56( кілометр), 3,78 (метр), 3,4 (міліметр) 2,9 (відсоток) 8,62 (міліграм) півтори (тонна),4,9 (сантіметр)
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Залишіть словами розкрили дужки 7,56( кілометр), 3,78 (метр), 3,4 (міліметр) 2,9 (відсоток) 8,62 (міліграм) півтори (тонна),4,9 (сантіметр)
Ответ(ы):
Гость:
Сим цилих пять десятих километрив , три цилих симдесят висим метрив, три цилих чотири десятих милиметрив, два цилих девять десятих видсотка, висим цилих шистдесят сотих милиграм, пивтори тони, чотири цилих девять десятих сантиметра апострофи раставишь
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