Залишіть словами розкрили дужки 7,56( кілометр), 3,78 (метр), 3,4 (міліметр) 2,9 (відсоток) 8,62 (міліграм) півтори (тонна),4,9 (сантіметр)

Українська мова
Залишіть словами розкрили дужки 7,56( кілометр), 3,78 (метр), 3,4 (міліметр) 2,9 (відсоток) 8,62 (міліграм) півтори (тонна),4,9 (сантіметр)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сим цилих пять десятих километрив , три цилих симдесят висим метрив, три цилих чотири десятих милиметрив, два цилих девять десятих видсотка, висим цилих шистдесят сотих милиграм, пивтори тони, чотири цилих девять десятих сантиметра апострофи раставишь
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