Помогите решить пример 3:3.6=5:6

Математика
Помогите решить пример 3:3.6=5:6
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Ответ(ы):
Гость:
0.8(3)=0.8(3). (3)-это период, повторяющееся число.
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