Имеются чашечные весы и гиря 100г. Взвешивая только три раза, как можно разложить крупу массой 3 кг 500 г в два пакета массой 1 кг и 2кг 500г ?

Гость: Гость:

На 1 чашу ставишь гирю и уравновешиваешь весы. на 1 чаше будет 1700 г (+100г гиря), на 2 чаше - 1800 г. 2 чашу делишь поровну, получаешь 900 г и 900 г. Из любой из этих куч отмеряешь на весах с помощью гири 100 г и добавляешь во вторую кучу. Получаешь 1700 г, 800 г и 1000 г. Первые две объединяешь в 1 пакет.