О какой игре денницы пишет поэт в стихотворении "печальная берёза"?

Гость: Гость:

В стихотворении первым словом сразу создается печальное настроение. А во второй строфе оно усиливается словом траурный. В этом стихотворении больше рассказывается о чувствах автора, а не о березе. Для Фета характерна тесная связь изображаемых картин природы и вызванных ими чувств, переживаний. Последнее для него дороже. Особенность есенинских стихов о природе-живописность и образность.