О какой игре денницы пишет поэт в стихотворении "печальная берёза"?
Литература
О какой игре денницы пишет поэт в стихотворении "печальная берёза"?
Ответ(ы):
Гость:
В стихотворении первым словом сразу создается печальное настроение. А во второй строфе оно усиливается словом траурный. В этом стихотворении больше рассказывается о чувствах автора, а не о березе. Для Фета характерна тесная связь изображаемых картин природы и вызванных ими чувств, переживаний. Последнее для него дороже. Особенность есенинских стихов о природе-живописность и образность.
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