Реферат на тему теплюлюбивые

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Теплолюбивые растения В зависимости от того, какую температуру предпочитают растения, среди них выделяют три основные категории: холодоустойчивые растения, растения умеренных температур и теплолюбивые.Теплолюбивым растениям необходима температура 22-27°С. Примеры - Афеландра (Aphelandra), Гусмания (Guzmania), Банан (Musa)... Разумеется, растений, которые погибли бы при температуре 20 °С, среди комнатных, конечно, нет, все они способны жить в этих условиях. Однако некоторым из них, чтобы нормально цвести и плодоносить, необходимо, чтобы часть года температура была выше или ниже комнатной.