Эссе на тему страна буков
История
Эссе на тему страна буков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение расформировывать нужно на своё усмотрение.в прошлом, более похожие на русские буквы были в Грецие.Сейчас буквы очень удобны и выгодны для нас.в будущем буквы скорее всего, оставят прежний образ.
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