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A³² : (a⁹)³ * a помогите
Алгебра
A³² : (a⁹)³ * a помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A32 : a 27*a= a32:a28= a 4
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